https://static.news.ru/photo/bcda1610-2fb8-11ea-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Джавад Азари Джахроми Фото: azarijahromi/instagram.com

Глава США Дональд Трамп — «террорист в костюме», он похож на Адольфа Гитлера и Чингисхана, заявил министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми. По его словам, все они ненавидели чужие культуры.

Очень скоро он (Трамп. — NEWS.ru) поймёт, что никто не может победить великую иранскую нацию и культуру, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture". #HardRevenge #QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

3 января 2020 года при ракетной атаке США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в Ираке.

Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта атака. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против Исламской Республики новейшее вооружение. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Штаты потратили на «прекрасное вооружение» $2 трлн.