Мир

Трамп отрицает причастность США к вторжению в Венесуэлу

18:13, 05 мая 2020 301
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras / Pool via CNP/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к вторжению колумбийских боевиков на территорию Венесуэлы. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов.

Политик отметил, что недавно получил информацию об инциденте, передаёт РИА Новости.

Наше правительство не имеет к этому никакого отношения. Мы выясним, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди задержанных участников вооружённого морского нападения оказались два американских гражданина. По его словам, они работают в личной охране президента США.

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