Трамп отрицает причастность США к вторжению в Венесуэлу

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Мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года. Такого мнения придерживаются эксперты компании Tourism Economics, которая специализируется на консалтинге.

На то, чтобы люди полностью избавились от внутренних страхов, потребуется значительный запас времени, считают специалисты. Отельеры и представители сферы развлечений уже стараются учитывать это, формируя предложения на будущее, сообщает The...