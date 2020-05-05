Трамп отрицает причастность США к вторжению в Венесуэлу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к вторжению колумбийских боевиков на территорию Венесуэлы. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов.
Политик отметил, что недавно получил информацию об инциденте,
Наше правительство не имеет к этому никакого отношения. Мы выясним, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди задержанных участников вооружённого морского нападения оказались два американских гражданина. По его словам, они работают в личной охране президента США.
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