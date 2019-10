Глава Белого дома также сообщил, что вывел 50 американских солдат с севера Сирии, где спецоперацию недавно начала Турция, устроив бомбардировки позиций сражающихся с джихадистами курдских повстанцев.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z