Трамп обвинил российское руководство в «неуважении» к США

Дональд Трамп / Фото Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что российское руководство проявляет «неуважение» к американским властям, используя ядерное оружие в своей риторике. Политик отметил, что никто не должен говорить о ядерном оружии, так как оно слишком разрушительно. Он упрекнул президента России Владимира Путина в том, что он говорит ядерном оружии постоянно, пишет РИА Новости.

Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нём говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Путин же говорит о нём постоянно, потому что он не уважает наше лидерство, — рассказал Трамп.

По мнению бывшего президента, в этой ситуации виновата нынешняя администрация во главе с Джо Байденом, который «понятия не имеет, что происходит».

Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр ранее заявила, что президент России Владимир Путин игнорирует попытки Вашингтона на фоне происходящего на Украине оказать всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на Москву. Она отметила, что это не является поводом для отказа от дальнейших действий по оказанию давления на российское руководство. Глава USAID напомнила, что именно поддержка в военной сфере позволила Украине «наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно».