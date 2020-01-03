https://static.news.ru/photo/a511eb3e-2f4a-11ea-91d5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/ via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад.

Пафосная угроза была опубликована в Twitter президента.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2020 г.

Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесёт удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране, — предупредил Трамп.

Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранский генерал Сулеймани был убит США, потому что они вправе «защищать себя от тех», кто угрожает их гражданам. Такую точку зрения высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.