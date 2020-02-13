https://static.news.ru/photo/30565a4c-4e43-11ea-8ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouelle Umali/xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерение Филиппин прекратить действие договора об иностранных вооружённых силах.

По его словам, он не возражает против такого решения.

Я действительно не против, если они это сделают. Мы не возражаем. Мы сэкономим кучу денег, — отметил американский лидер.

Он напомнил, что Соединённые Штаты помогали Филиппинам бороться с запрещённой в РФ террористической группировкой «Исламское государство», подчеркнув, что находится в хороших отношениях с президентом республики Родриго Дутерте, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Филиппины расторгли договор 1998 года, позволявший американским военнослужащим временно находиться на территории страны. Он предоставлял иммунитет от уголовного преследования по местным законам.