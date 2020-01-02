Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Петиция 67 истцов, требовавших лишить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию по итогам назначенных на 2 марта вторых повторных парламентских выборов, отклонена высшим судом справедливости страны БАГАЦ. Партия Нетаньяху «Ликуд» приветствовала это решение.

БАГАЦ поступил правильно, отклонив петицию. Наша позиция остаётся неизменной: при демократии только народ решает, кто будет им руководить, никто другой, — цитирует представителя партии радио «Кан». Стоит отметить, что постановление...