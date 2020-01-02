Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы Трамп заявил, что прямое военное вмешательство Турции в Ливию осложнит ситуацию в африканской стране.
Как
Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии, — отмечает в документе Гидли.
Как сообщал NEWS.ru, 2 января турецкий парламент одобрил отправку военнослужащих в Ливию на помощь Правительству национального согласия.
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