Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы Трамп заявил, что прямое военное вмешательство Турции в Ливию осложнит ситуацию в африканской стране.

Как передаёт ТАСС, о разговоре стало известно из распространённого заместителем пресс-секретаря Белого Дома Хоганом Гидли сообщения.

Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии, — отмечает в документе Гидли.

Как сообщал NEWS.ru, 2 января турецкий парламент одобрил отправку военнослужащих в Ливию на помощь Правительству национального согласия.

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