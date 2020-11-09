Трамп может пойти на выборы в 2024 году

https://static.news.ru/photo/e57be17a-22ba-11eb-873f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться на этот пост в 2024 году.

В ходе выборов в президенты США, по мнению американских СМИ, победил Джо Байден. Для Трампа это, возможно, тоже очевидно сообщает портал Axios. Источники издания утверждают, что Трамп раздумывает над возможностью пойти на выборы в 2024 году, поскольку по конституции президентом можно быть два срока и необязательно подряд.

Отмечается, что помощники, консультирующие лидеров республиканцев, опасаются, что Трамп может вырваться вперёд в праймериз, поскольку у него есть серьёзное влияние над миллионами избирателей, голосующих за республиканцев. Это может ударить по амбициям многих потенциальных кандидатов.

Как писал NEWS.ru, букмекерские конторы в Великобритании продолжают однозначно предсказывать победу на выборах президента Байдену. Вероятность избрания политика на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%. Действующий глава государства Дональд Трамп, несмотря на негативный для него медийный фон, объявил о своей победе.