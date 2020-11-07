Британские букмекеры уверены в победе Байдена почти на 100%

https://static.news.ru/photo/0098a0ec-20f9-11eb-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Букмекерские конторы в Великобритании продолжают однозначно предсказывать победу на выборах президента Соединённых Штатов Америки кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Вероятность избрания политика на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%.

По мнению экспертов, шансы действующего главы США Дональда Трампа остаться в Белом доме на второй срок крайне низкие — от 7,7% до 11%. На каждый поставленный фунт в случае успеха нынешнего руководителя США можно получить 12 фунтов выигрыша, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные букмекерских контор.

Ранее мультсериал «Симпсоны» в эпизоде восьмилетней давности показал электоральную карту США, на которой почти со стопроцентной точностью показано распределение голосов на президентских выборах 2020 года. В серии 2012 года начальник Гомера Симпсона мистер Бёрнс поддерживает кандидата от республиканцев Митта Ромни против действующего на тот момент президента Барака Обамы. Миллиардер пытается заставить собаку выбрать между кандидатами, а перед этим указывает на карту.

Ong simpsons need to stop pic.twitter.com/op8x5bEzrk — Make out hill (@albanithefirst) November 7, 2020

Штаты на карте раскрашены в красный (республиканский) и синий (демократический) цвета так, как распределились голоса между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Единственная ошибка — Аризона, которая в мультсериале отдала большинство голосов за республиканского кандидата, а в реальности 2020 года — за демократического, писал NEWS.ru.