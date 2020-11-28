СМИ узнали о планах Трампа выдвинуться в президенты в 2024 году

https://static.news.ru/photo/6b66eff4-31b2-11eb-a1ba-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Pool via CNP/Global Look Press

Во время инаугурации Джо Байдена действующий президент США Дональд Трамп может заявить о своём желании баллотироваться на пост главы государства в 2024 год. Эту возможность он обсуждает со своими советниками.

Объявление о своём участии в выборах Трамп может сделать, если будет официально подтверждена победа Байдена. Сейчас республиканец обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании, сообщает The Daily Beast.

Ранее сообщалось, что около 47% жителей США поддерживают участие Трампа в президентской гонке в 2024 году. Сам же президент по-прежнему уверен, что победу на выборах в этом году у него украли демократы.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Окончательные итоги станут известны не позже 14 декабря. Так, до 8 декабря 2020 года Верховный суд США должен вынести решения по всем искам, связанным с нарушениями на выборах, а 14 числа того же месяца соберётся коллегия выборщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп, отдавший распоряжение о начале процедуры передачи власти Джо Байдену, отказался признавать своё поражение.