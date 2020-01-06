Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о тесной координации в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке.
Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и согласились продолжать тесную координацию для обеспечения общих интересов в сфере национальной безопасности, — сообщает пресс-служба Белого дома.
Как писал NEWS.ru ранее, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал военную базу США на западе Ирака. Дональд Трамп выступил с официальным заявлением по поводу этой ситуации.
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