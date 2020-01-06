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Турецкая авиакомпания Тurkish Airlines приостановила все рейсы в Иран и Ирак до 21:00 мск четверга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Наша авиакомпания приняла решение приостановить все рейсы в аэропорты Ирана и Ирака до 21.00 9 января, — заявил авиаперевозчик. Также уточняется, что приостановка рейсов может быть продлена в зависимости от...