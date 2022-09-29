Трамп допустил начало войны из-за диверсий на «Северных потоках»

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Дональд Трамп

Авария на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», может привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. Трамп отметил, что в американских СМИ больше говорят об урагане, который бушует во Флориде, чем о диверсии на трубопроводе. По его мнению, последствия утечки на «Северных потоках» могут оказаться гораздо более серьезными.

Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе — это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха! были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне, — написал Трамп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, что во время выступления президента США Джо Байдена от 7 февраля 2022 года звучала угроза именно «покончить» с газопроводом «Северный поток — 2». Так дипломат прокомментировала слова Жан-Пьер о том, что Байден якобы имел в виду, что трубопровод не введут в строй. Захарова отметила, что между словами «ввести» и «покончить» есть большая разница.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.