Трагические события изменили взгляд Меган Маркл на светские мероприятия

https://static.news.ru/photo/5680ffc8-b3ec-11eb-80d4-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Трагические события, происходящие в мире, поменяли мнение герцогини Сассекской и жены принца Гарри Меган Маркл на светские мероприятия. Об этом журналистам US Weekly рассказал близкий друг герцогов.

В частности, беременная бывшая актриса намеренно отказалась от идеи устраивать традиционную вечеринку по случаю предстоящего рождения малыша — так называемый baby shower.

Источник подчеркнул, что вместо организации вечеринки (которая в прошлый раз у Меган Маркл прошла в Нью-Йорке и длилась два дня) будущие родители займутся работой над благотворительными и социальными проектами. Стоит напомнить, что пара уже громко заявляла о том, что общественная миссия для них стоит выше материальных благ и развлечений. Так, в День матери и на второй день рождения их первого сына Арчи Меган и Гарри попросили людей из своего круга, а также поклонников и всех неравнодушных не дарить подарки. Вместо этого герцоги призвали сделать пожертвования в патронируемые ими фонды.

Относительно вечеринки Маркл считает, что организовывать подобное мероприятие сейчас неуместно.

В мире слишком много раздоров. Они с Гарри настолько увлечены гуманитарными вопросами, что оба чувствуют, что их время и ресурсы могут быть использованы с лучшими целями, — рассказал друг семьи.

Ранее Меган Маркл в одном из своих публичных выступлений затронула вопросы бедности в мире на фоне пандемии коронавируса. При этом на ней были украшения на общую сумму $30 тысяч.

В ходе выступления она сделала акцент на бедственном положении цветных женщин. По её словам, из-за пандемии в крайней нищете могут оказаться 47 млн женщин и эту ситуацию необходимо исправлять.