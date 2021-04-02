Тот самый Гарольд: в Швеции пенсионеров пригласили на вакцинацию мемом

https://static.news.ru/photo/0f77161a-93be-11eb-af08-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/painharold

Управление здравоохранения Стокгольма на своем сайте опубликовало сообщение, в котором призвало пенсионеров вакцинироваться от коронавируса. Тем не менее пожилые люди, по всей видимости, плохо разбираются в мемах, ведь сообщение было проиллюстрировано изображением «Гарольда, скрывающего боль».

На текущий момент изображение уже убрано с сайта и заменено другим. Снимок провёл в качестве иллюстрации к обращению достаточно долго — порядка нескольких часов. В пресс-службе же стокгольмской администрации рассказали, что там действительно не знали, что изображение является мемом.

И, конечно же, сразу всё исправили — теперь на его месте стоит другое фото, — рассказала представитель администрации Ханна Феллениус.

Несмотря на казус с иллюстрацией, она поспешила заверить, что доверие населения к вакцинации ничуть не снизилось. Кроме того, не исключено, что и молодые шведы захотят привиться от коронавируса и уже оценили такую креативную рекламу вакцинации.

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