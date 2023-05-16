Неизвестные толчки зафиксировали в районе подрыва «Северных потоков» Bloomberg: сейсмологи зафиксировали неизвестные толчки в районе взрыва «Северных потоков»

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Побережье острова Борнхольм

Сейсмологи зафиксировали неизвестные подземные толчки в районе датского острова Борнхольм, рядом с которым в сентябре 2022 года был взорван газопровод «Северный поток», сообщается на сайте геологической службы Дании и Гренландии (GEUS). Толчки произошли 13 мая около 16:00 мск. Причина на данный момент неизвестна.

Изначально в GEUS считали, что источником стало землетрясение или взрыв в Польше, однако после анализа эту версию опровергли. Ученые предполагают, что причиной могли стать волны акустического давления от происшествий в атмосфере.

Ранее в Эквадоре было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 30 километрах от города Куэнка, где проживают порядка 276 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 91 километра.

Утром 7 мая в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два неощутимых землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в японской префектуре Исикава. Еще более 20 человек пострадало. Инцидент произошел днем 5 мая на побережье Японского моря, очаг залегал на глубине 10 километров.