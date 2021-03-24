Токио подтвердил запуск ракет Северной Кореей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава правительства Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет. Он отметил, что действия Пхеньяна противоречат резолюции СБ ООН и представляют угрозу для безопасности региона.

Суга добавил, что ракеты упали за пределами экономической зоны Японии. Токио уже выразил протест в связи с действиями КНДР, сообщает агентство Kyodo.

Японский премьер также заявил, что собирается обсудить запуски ракет Северной Кореей с президентом США Джо Байденом в ходе своего визита в Вашингтон в апреле. Суга рассчитывает, что переговоры с американским лидером будут способствовать укреплению сотрудничества между Японий и США в сфере безопасности.

Как ранее писал NEWS.ru, о запуске КНДР ракет накануне заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, сославшись на данные разведки США. В Южной Корее военные зафиксировали выстрел ракетой в сторону Японского моря, при этом тип снаряда не уточнили.