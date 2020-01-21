https://static.news.ru/photo/08be4e18-3c46-11ea-a4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: sussex.meghan/instagram

Букингемский дворец работает над пересмотром руководства о том, как следует обращаться к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Новый титул герцогини Сассекской звучит так, словно она является разведённой женщиной.

Ранее Букингемский дворец распространил заявление, согласно которому супруги больше не будут использовать титулы Их Высочеств. Теперь к ним будут обращаться как к Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским. Проблема заключается в том, что подобным образом обращаются к Саре Фергюсон, герцогине Йоркской, которая развелась с принцем Эндрю в 1996 году. Кроме того, мать Гарри после развода с его отцом принцем Чарльзом была известна как Диана, принцесса Уэльская, отмечает CNN.

Телеканал сообщает, что титулы герцогов Сассекских изменены не будут, однако появится руководство о том, как их имена должны писать и произносить.

Как писал NEWS.ru, сейчас принц Гарри, Меган Маркл и их восьмимесячный сын Арчи находятся в Канаде.