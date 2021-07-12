Тимошенко предрекла глобальный энергетический кризис на Украине

Лидер одной из оппозиционных партий Украины «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила, что в стране разворачивается полномасштабный энергетический кризис. На выступлении в Верховной раде 19 октября она призвала ввести режим чрезвычайного положения и принять национальную программу действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик призвала немедленно организовать совещание с премьер-министром, пересмотреть бюджет и «внедрить неотложные меры на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период».

На Украине в настоящее время разворачивается полномасштабный энергетический кризис. Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий, — заявила Тимошенко.

Она отметила, что энергетический кризис на Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и через коррупционные махинации с перепродажей украинского газа. Она также сообщила об отсутствии на складах угля, а в хранилищах — природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода.

Тимошенко призвала власти страны не «рассказывать байки», а немедленно двигаться по закону о рынке газа.

Ранее депутат Верховной рады Александр Колтунович на пленарном заседании раскритиковал экономическое положение на Украине при президенте Владимире Зеленском. Он сравнил ситуацию в стране с помойной ямой. Колтунович обвинил украинские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции.