Times: США перестали удерживать Украину от ударов по территории России

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США больше не настаивают, чтобы войска Украины не наносили ударов по российской территории, поскольку стали меньше опасаться эскалации со стороны Москвы. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на осведомленный источник в Пентагоне. Ранее американская политика строилась на передаче Киеву вооружений при условии отказа от ударов непосредственно по РФ.

Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским [в России, в частности в Крыму]». <...> То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные <...> соблюдали Женевские конвенции. <...> Целями не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно, — рассказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что, насколько известно американским властям, Украина соблюдает данные условия.

В материале отмечается, что ранее США передавали Украине вооружение при условии отказа от его использования для ударов по российской территории. При этом выбор поставляемой техники имел определенные ограничения, призванные не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. По словам источника издания, в настоящее время страх эскалации в США стал меньше по сравнению с началом спецоперации. В частности, Пентагон опасался, что Россия применит тактическое ядерное оружие или нанесет удары по одной из стран НАТО.

В Times отмечают, что изменение позиции Вашингтона может означать, что Киеву в результате передадут вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, включая баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 километров и дроны MQ-1C Gray Eagle, оснащенные ракетами AGM-114 Hellfire. Как заявил изданию бывший заместитель министра обороны США по вопросам политики Эрик Эдельман, лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон было бы добиться победы Украины как можно скорее.

Представитель Белого дома Джон Кирби объявил о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн. По его словам, Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.

Некоторое время назад Кирби отмечал, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $37,7 млрд, в том числе $21 млрд военной помощи. В консультациях по данному вопросу участвует советник по нацбезопасности Джейк Салливан.