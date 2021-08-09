Тимановская рассказала об угрозе своей жизни

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая уехала в Польшу после скандала с тренерским штабом своей страны на Олимпийских играх в Токио, заявила, что опасается за свою безопасность. В этом она призналась в интервью телеканалу NHK.

Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу, — сказала Тимановская.

Она вспомнила про смерть главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова, который помогал беженцам из Белоруссии устроиться на Украине.

Тем не менее легкоатлетка намерена продолжить спортивную карьеру в Польше, «чтобы поддержать своих соотечественников, продолжив спортивную карьеру». В том числе Тимановская хочет выразить поддержку, «журналистам и политзаключённым своей страны».

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии отреагировал на решение дисциплинарного комитета МОК лишить аккредитации тренеров сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича и выслать их из Олимпийской деревни в Токио. В заявлении сказано, что это временные меры, а процесс разбирательства по данной ситуации продолжается.