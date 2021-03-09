The National Interest привёл рецепт победы США над Россией в Арктике

https://static.news.ru/photo/7b4b3fd4-810c-11eb-924b-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Роберт О'Брайен и Райан Талли, работавшие в администрации бывшего президента США Дональда Трампа, написали статью для журнала The National Interest, в которой оценили геополитические перспективы Вашингтона в Арктическом регионе.

Соединённые Штаты должны проводить «особую дипломатию» и обеспечить постоянное присутствие в Арктическом регионе, говорится в материале. Таким образом Вашингтон сможет превзойти своих главных конкурентов — Россию и Китай.

Команда Трампа расценивала превосходство в Арктике как один из приоритетов внешней политики. В 2019 году Пентагон выпустил Арктическую стратегию, в которой основное внимание уделялось вызовам, связанным с Пекином и Москвой. К концу года ВМС США восстановили Второй флот, в задачу которого входят действия в Северной Атлантике и Арктике. Этот шаг, среди прочего, позволит Вашингтону усилить наблюдение за российскими субмаринами. Администрация экс-президента также поддерживала модернизацию систем ПРО, способных отслеживать ракеты нового поколения, направляемые через Северный полюс. Трамп и его окружение постоянно пытались изыскать дополнительные средства для реализации указанных целей.

Для дальнейшего расширения присутствия в Арктике Совет национальной безопасности США принял решение арендовать два ледокола. Обычно Вашингтон не арендует корабли, однако в этом случае решено было сделать исключение на время, пока реализация национального проекта по выпуску ледоколов находится в начальной стадии.

Соединённые Штаты проводили интенсивную дипломатию и контактировали с союзниками по НАТО, имеющими отношение к Арктике, напоминают авторы статьи. По мнению О'Брайена и Талли, дальнейшие усилия в этом направлении потребуют многостороннего взаимодействия в рамках Арктического совета. Россия и Китай играют важные роли в этом органе.

В октябре 2020 года мы встретились с нашими российскими визави в Женеве для обсуждения длинного списка вопросов. Хотя продвижение по обсуждению большинства относящихся к Арктике вопросов было медленным, мы нашли общее понимание того, что существуют «арктические государства» и «неарктические государства». Мы согласились с тем, что мнения таких неарктических стран, как Китай, могут представлять интерес, однако лишь арктические государства должны сидеть за столом, когда принимаются решения относительно этого региона, — говорится в материале.

Авторы статьи призвали нынешнего американского президента Джо Байдена продолжить политику предшественника в отношении Арктики.

Ранее NEWS.ru писал, что США перебросили на Аляску ещё три истребителя пятого поколения F-35, продолжая таким образом наращивать арктическую группировку.