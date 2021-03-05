США перебросили на Аляску ещё три истребителя пятого поколения F-35, продолжая таким образом наращивать арктическую группировку. Об этом пишет издание «Военное обозрение».
Как сообщает представитель авиабазы Кейли Дюбуа, истребители
Всего, по словам представителя авиабазы, предполагается разместить на месте 54 истребителя F-35. Их получат до конца 2021 года. В результате, в базирующихся на авиабазе Эйельсон 336-й и 335-й эскадрильях окажется по 27 истребителей.
Главная задача, которая ставится перед этими машинами — подавление средств ПВО противника и выполнение задач наступления.
Авиационная база Эйельсон расположена в Фэрбанксе, в 1200 километрах от границы с РФ на Дальнем Востоке. Поставку истребителей F-35 американские военные объясняют усилением позиций России в Арктике и необходимостью защиты от «русских бомбардировщиков».
Также авиабаза Эйельсон располагает 40 истребителями пятого поколения F-22 Raptor.
Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили договор на поставку 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт заключён с американской компанией Lockheed Martin.
Ракета AGM-158B JASSM-ER, если её запустить со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, сможет «достать» до России без захода самолёта в зону, которая контролируется зенитными ракетными комплексами. Она может «достать» до Арктики и части Сибири. Об этом писал NEWS.ru.