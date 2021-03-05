https://static.news.ru/photo/a90e85fc-7e41-11eb-bb58-96000091f725_660.jpg Фото: f35.com

США перебросили на Аляску ещё три истребителя пятого поколения F-35, продолжая таким образом наращивать арктическую группировку. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

Как сообщает представитель авиабазы Кейли Дюбуа, истребители ожидались не раньше апреля, таким образом. они прибыли с опережением графика. Теперь группировка F-35 в регионе насчитывает 23 единицы. В декабре 2020 года на базу прибыли пять истребителей F-35.

Всего, по словам представителя авиабазы, предполагается разместить на месте 54 истребителя F-35. Их получат до конца 2021 года. В результате, в базирующихся на авиабазе Эйельсон 336-й и 335-й эскадрильях окажется по 27 истребителей.

Главная задача, которая ставится перед этими машинами — подавление средств ПВО противника и выполнение задач наступления.

Авиационная база Эйельсон расположена в Фэрбанксе, в 1200 километрах от границы с РФ на Дальнем Востоке. Поставку истребителей F-35 американские военные объясняют усилением позиций России в Арктике и необходимостью защиты от «русских бомбардировщиков».

Также авиабаза Эйельсон располагает 40 истребителями пятого поколения F-22 Raptor.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили договор на поставку 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт заключён с американской компанией Lockheed Martin.

Ракета AGM-158B JASSM-ER, если её запустить со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, сможет «достать» до России без захода самолёта в зону, которая контролируется зенитными ракетными комплексами. Она может «достать» до Арктики и части Сибири. Об этом писал NEWS.ru.