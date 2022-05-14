The Hill: игнорирование США требований России вызвало конфликт на Украине

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Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман в своей статье обвинил руководство США в игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО и за ряд других действий, которые привели к началу специальной операции на Украине. В публикации сказано, что Россия неоднократно призывала Запад к дипломатическому решению вопроса. Автор материала отметил, что США также проигнорировали недовольство Кремля по поводу готовности принять в Альянс Грузию.

Россия направила требования США, НАТО и ЕС, призывая к новой системе европейской безопасности. Вместо этого США предложили переговоры о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, проигнорировав ключевые требования Путина, — написал Ульман.

Он также вспомнил резкую реакцию Запада на выступление российского президента на Мюнхенской конференции 20007 года.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын ранее заявил, что Россия хочет заключить сделку не только с Украиной, но и с Западом. По его словам, вопрос напрямую связан с Украиной, но не ограничивается соседской страной. Представитель главы Турции отметил, что у Москвы есть более глубокий стратегический расчёт. По мнению пресс-секретаря, необходимо восстановить «правильный баланс» в международной политике, чтобы достичь окончания конфликтов. Для этого, по словам Калына, все вовлечённые стороны, включая США и ЕС, должны иметь конструктивный настрой.