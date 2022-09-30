The Hill: Байден провалил миссию настоящего лидера Запада

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Бывший партнер фирмы с Уолл-стрит Wertheim & Company Лиз Пик в статье для The Hill написала, что президент США Джо Байден провалил миссию настоящего лидера Запада. По ее словам, американский лидер не защитил мировую экономику и экономику Соединенных Штатов. В числе невыполненных задач Пик назвала отказ от предоставления помощи нефтегазовой отрасли в наращивании добычи для снижения цен на энергоресурсы.

Президент Байден не принял двух важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики — не остановил поток наличности от федерального правительства, и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу, чтобы сбить цены на энергоносители, — поделилась Пик.

Он добавила, что Байден «транжирит средства направо и налево». Она отметила, что президенту США следовало резко увеличить добычу энергии, чтобы оказать помощь Европе.

Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт ранее заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом». Он добавил, что для президента США Джо Байдена это решение может стать «самым большим просчетом в сфере энергетики». По его словам, это решение не поддержат крупнейшие покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия.