Кукол Барби с лицом Елизаветы II распродали за три секунды

Фото Petra Rajnicova/Global Look Press

Партию кукол Барби с лицом королевы Великобритании Елизаветы II распродали в Соединённом королевстве за три секунды. Компания-производитель намекнула на возможный выпуск в ближайшее время дополнительной партии сувенира, пишет издание The Guardian.

John Lewis (сеть британских элитных универмагов. — NEWS.ru) сообщил, что распродал весь запас кукол за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене, — говорится в публикации.

Выпуск кукол приурочен к платиновому юбилею правления Елизаветы II, который будет праздноваться в Великобритании в июне. Кукла одета в платье цвета слоновой кости, поверх которого повязана голубая лента. К наряду приколоты миниатюрные медальоны, изображающие ордена. Волосы кукольной королевы, в отличие от традиционной Барби, уложены в строгую причёску. Кроме того, на голове у неё тиара, похожая на ту, что Елизавета II носила в день свадьбы. Примечательно, что вместо перчаток производители надели кукле рукавицы.

Продаётся кукла в коробке с изображением трона и красной ковровой дорожки. Картинка выполнена по мотивам тронного зала Букингемского дворца. Стоимость сувенира составляет 95 фунтов стерлингов (примерно 7 630 рублей).