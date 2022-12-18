TEZ Tour отправит россиян из Хургады на родину альтернативными рейсами

Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Самолет авиакомпании «Red Wings»

Международный туроператор TEZ Tour планирует отправлять российских туристов, находящихся на египетском курорте в Хургаде из-за отмены рейсов российского чартерного авиаперевозчика iFly, самолетами других авиакомпаний, сообщил генеральный менеджер оператора в городе Тамер Саид. В разговоре с ТАСС сотрудник TEZ подчеркнул что на текущий момент в Египте находятся около трех тысяч клиентов.

По состоянию на 18 декабря в Хургаде находятся около 3 тысяч клиентов TEZ Tour, прибывших в город рейсами авиакомпании iFly, — отметил Саид.

По словам менеджера, ранее iFly каждую неделю выполняла по 13 рейсов: девять из Москвы и по одному — из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы.

Саид пояснил, что в числе потенциальных компаний, самолетами которых TEZ Tour будет вывозить своих туристов в Россию Red Wings, Egyptair, а также Corendon с посадкой в Анталье. Сотрудник TEZ отметил, что 17 декабря группа из 80 человек вылетела на самолете Red Wings из Хургады в Санкт-Петербург.

Российские туристы, которые не смогли вылететь из Хургады самолетами iFly, в настоящее время размещены в пяти местных гостинцах, им оплачиваются проживание и питание, — добавил генменеджер.

Ранее посольство России в Финляндии сообщило, что два борта Pegasus Airlines, совершившие экстренную посадку в столичном аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа из-за непогоды в Москве, вернулись в Стамбул. Самолеты турецкой авиакомпании направлялись из Анталии и Изимира в Москву.