Экстренно севшие в Хельсинки рейсы Pegasus вернулись в Стамбул Посольство РФ в Финляндии: севшие в Хельсинки рейсы Pegasus вернулись в Стамбул

Фото: Niels Poulsen/imageBROKER.com/Global Look Press

Два борта Pegasus Airlines, совершившие экстренную посадку в столичном аэропорту Финляндии Хельсинки—Вантаа из-за непогоды в Москве, вернулись в Стамбул, сообщили в посольстве России в Финляндии. По информации РИА Новости, самолеты турецкой авиакомпании направлялись из Анталии и Изимира в Москву.

Восемнадцатого декабря этого года два рейса авиакомпании Pegasus, следовавшие из Анталии и Измира в Москву, совершили посадку в аэропорту Хельсинки—Вантаа вследствие неблагоприятных погодных условий по маршруту следования, — уведомило посольство.

По данным диппредставительства, в районе 06:00 по местному времени в посольство позвонили пассажиры и их родственники. Согласно их данным, самолеты находились в финском аэропорту приблизительно с 03:00 по местному времени.

Вскоре после поступления первых обращений в посольство авиакомпания Pegasus приняла решение о возвращении рейсов в Турцию. После 07:00 оба борта вылетели из Хельсинки. По имеющимся сведениям, они благополучно приземлились в Стамбуле, — сообщила дипмиссия.

Ранее стало известно, что уголовное дело по факту экстренной посадки в Иркутске обледеневшего Airbus-321, летевшего год назад по маршруту Магадан — Новосибирск, было закрыто Следственным комитетом «в связи с отсутствием события преступления». По итогам расследования у следователей не осталось претензий к пилотам и наземным службам аэропорта, так как авария произошла из-за множества факторов, среди которых также были неблагоприятные погодные условия.