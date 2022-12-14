СК закрыл уголовное дело из-за экстренной посадки самолета в Иркутске

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Уголовное дело по факту экстренной посадки в Иркутске обледеневшего Airbus-321, летевшего год назад по маршруту Магадан — Новосибирск, было закрыто Следственным комитетом «в связи с отсутствием события преступления», передает «КП-Иркутск». По итогам расследования у следователей не осталось претензий к пилотам и наземным службам аэропорта, так как авария произошла из-за множества факторов, среди которых также есть неблагоприятные погодные условия.

Изначально правоохранители предполагали, что в воздушной гавани могли обработать поверхности самолета неправильным раствором. Вторая версия следователей заключалась в том, что борт Airbus-321 обледенел еще на земле, потому что в день происшествия стояли сильные морозы. В авиакомпании, которой принадлежал Airbus-321 объяснили, что во время набора высоты у него отказала электроника, а из-за обледенения двигателей отключился автопилот.

Заслуженный пилот Юрий Сытник ранее рассказал, что обледенение представляет серьезную опасность для самолетов в холодное время года, так как оно ухудшает видимость, а также может привести к утяжелению судна и его падению. По его словам, большую опасность также представляют переохлажденный дождь, из-за которого поверхности самолета также покрываются льдом и набирают лишний вес.