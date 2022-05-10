ABC: Tesla отзывает 130 тысяч автомобилей из США из-за поломок оборудования

Автомобили Tesla / Фото RYO Alexandre / Shutterstock.com

Американская компания Tesla, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, отзывает около 130 тысяч автомобилей из модельного ряда, предназначенного для потребителей США, из-за неисправности сенсорных экранов, пишет ABC News. В издании уточнили, что отзыву подлежат некоторые седаны Model S и внедорожники Model X, произведённые в 2021 и 2022 годах. Также отзыв коснётся легковых автомобилей Model 3 и внедорожников Model Y, сделанных в 2022 году.

В документах, опубликованных во вторник Национальной администрацией безопасности дорожного движения, говорится, что во время процесса быстрой зарядки центральные процессоры могут недостаточно охлаждаться. Это может привести к зависанию или перезагрузке компьютера, в результате чего центральный экран будет работать медленно или попросту погаснет, — уточнили в издании.

Сотрудники компании Tesla намерены устранить данную проблему с помощью обновления программного обеспечения, которое должно улучшить регулировку температуры встроенных компьютеров. Разработка обновлённого ПО началась 3 мая.

Это не первая проблема, с которой Tesla сталкивается в последнее время. В феврале власти Калифорнии подали в суд на производителя электрокаров после многочисленных жалоб на расовую дискриминацию на заводе рядом с Сан-Франциско. В частности, жалобы поступали на жестокое обращение с чернокожими рабочими и на отсутствие афроамериканцев среди руководителей.