РИА: теракты в Приднестровье могли совершить люди с Украины

К теракту около здания Министерства госбезопасности в Тирасполе причастны три неустановленных лица, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Отмечается, что злоумышленники могли прибыть в республику с территории Украины. Другие террористические акты в ПМР также могли быть связаны с этим лицами.

Теракт против МГБ в Тирасполе осуществили три неустановленных лица, которые прибыли с территории Украины, другие теракты связаны с этим, — рассказал источник агентства.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Ранее руководство Приднестровья после череды взрывов ввело «красный» уровень террористической опасности, заявил глава республики Вадим Красносельский. Такое решение было принято по итогам заседания Совбеза, на котором обсудили атаки на объекты инфраструктуры ПМР.

Накануне Красносельский отменил праздничный парад Победы на 9 Мая. Он отметил, что в связи с последними террористическими актами в ПМР проводить массовые мероприятия может быть опасно.