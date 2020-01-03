Тело погибшего в результате атаки ВВС США главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани доставили в Иран.
Гроб доставили в иранский город Авхаз, где организована церемония прощания с генералом. На траурное мероприятие пришли тысячи людей,
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать Сулеймани, игнорируя мнение Пентагона и последние данные разведки.
3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была
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