https://static.news.ru/photo/855d6748-2f84-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тело погибшего в результате атаки ВВС США главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани доставили в Иран.

Гроб доставили в иранский город Авхаз, где организована церемония прощания с генералом. На траурное мероприятие пришли тысячи людей, передаёт ISNA.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать Сулеймани, игнорируя мнение Пентагона и последние данные разведки.