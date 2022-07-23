Telegraph: Германия превратила Евросоюз в заложника России

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Политика Германии в области энергетики и её нерешительность в отношении Москвы превратили Евросоюз в заложника России, пишет британская газета The Telegraph. В материале сказано, что крупнейшая экономика Европы попросила смягчить санкции, чтобы вернуть задержанную турбину «Газпрому». Автор материала отметил, что в случае прекращения поставок газа, Берлину грозит сокращение экономики на уровне 6%.

В случае прекращения поставок газа со стороны России, предстоящей зимой Евросоюз станет куда более одиноким и разобщённым блоком, чем в любое другое время, — сказано в публикации.

Несмотря на полученную турбину, по словам журналиста, объёмов газа «Северного потока» не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Запад совершенно забыл про Украину, находясь при этом в бесконечной экономической войне против России. Так политик отреагировал на решение рейтингового агентства Fitch понизить рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». Он при этом добавил, что западные страны относятся к потенциалу страны, словно это «территория на выброс». Парламентарий добавил, что экономические перспективы Украины практически безнадёжны.