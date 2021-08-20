Талибы запланировали принять новую конституцию до проведения выборов

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) могут изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране. Об этом в Twitter сообщил телеканал Afghanistan International.
По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, боевики
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.
Ранее талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула. Они не дают попасть в воздушную гавань в основном афганцам. Также сообщается, что в нескольких километрах от воздушной гавани выставлены патрули боевиков.