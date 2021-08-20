Талибы запланировали принять новую конституцию до проведения выборов

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) могут изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране. Об этом в Twitter сообщил телеканал Afghanistan International.

По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, боевики планируют «многое сделать» до проведения выборов. Он отметил, что нынешняя конституция не соответствует текущим условиям.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.

Ранее талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула. Они не дают попасть в воздушную гавань в основном афганцам. Также сообщается, что в нескольких километрах от воздушной гавани выставлены патрули боевиков.