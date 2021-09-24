Талибы вывесили мёртвые тела на одной из площадей города в Афганистане
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
19:07, 25 сентября 2021
Фото: Oliver Weiken/dpa Global Look Press
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Захватившие власть в Афганистане талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) вывесили мёртвые тела на главной площади города Герат. Об этом сообщает The Associated Press.
По словам очевидца, талибы вывесили на главной площади четыре тела, а ещё три были увезены для демонстрации в другие части населённого пункта. Начальник районной полиции в Герате Зиаулхак Джалали заявил, что тела принадлежат похитителям людей.
Ранее сообщалось, что талибы казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей.
Четверых мужчин повесили при большом скоплении людей. Талибы, заявившие ранее о восстановлении смертной казни в стране, не прокомментировали произошедшее. Напомним, что в 1996–2001 годах, когда они находились у власти в Афганистане, там были широко распространены публичные наказания: отсечение рук и ног, а также повешение. Решения о таких наказаниях выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трёх шариатских судей.