Талибы вывесили мёртвые тела на одной из площадей города в Афганистане

Захватившие власть в Афганистане талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) вывесили мёртвые тела на главной площади города Герат. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам очевидца, талибы вывесили на главной площади четыре тела, а ещё три были увезены для демонстрации в другие части населённого пункта. Начальник районной полиции в Герате Зиаулхак Джалали заявил, что тела принадлежат похитителям людей.

Ранее сообщалось, что талибы казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей.