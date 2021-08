Талибы публично казнили четырёх командиров

Видеозапись выложена местным журналистом. На ней — многотысячная толпа недалеко от стадиона провинциального центра. Журналист говорит, что людей собрали на публичную казнь.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb