Талибы публично казнили четырёх командиров

Боевики запрещённого в России движения «Талибан» совершили публичную казнь четырёх афганских командиров, поддерживающих прежних властей. Это произошло в Кандагаре, утверждают пользователи социальных сетей.

Видеозапись выложена местным журналистом. На ней — многотысячная толпа недалеко от стадиона провинциального центра. Журналист говорит, что людей собрали на публичную казнь.

Талибы казнили четырёх известных командиров на стадионе Кандагара, в том числе близкого к генералу Раззаку по имени Хашим Регвал, — заявил представитель СМИ по имени Муслим Ширзад.

Taliban execute four famous commanders in the Kandaharâs stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

Генерал Абдул Раззак, о котором сказал журналист, являлся бывшим начальником полиции Кандагара. Он был убит в ходе вооружённого нападения ещё 2018 году в резиденции губернатора провинции, когда завершил переговоры с Остином Скоттом Миллером, который командовал вооружёнными силами США и НАТО в Афганистане.

Ранее боевики «Талибана» открыли огонь по демонстрантам в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. Погибли минимум два человека, и десять получили ранения.

15 августа талибы заявили о полном контроле над Афганистаном, когда без боя взяли Кабул. Они планируют создать временное правительство. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ.