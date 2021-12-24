Талибы приветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) согласно с мнением президента России Владимира Путина, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются проявлением свободы творчества. Такое заявление в Twitter сделал представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

ИЭА («Исламский эмират Афганистана») приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман, — написал Балхи.

Он также заявил, что талибы приветствуют заявление Путина о необходимости разморозить авуары Афганистана в иностранных банках, что позволит избежать голода и других негативных последствий для страны.

Вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения был задан Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. Журналист отметил, что участились случаи привлечения к уголовной и административной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В ответ президент заявил, что «свобода должна быть внутри», вытекать из уважения к другим. Он также подчеркнул, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда являются нарушением свободы на вероисповедание.

Ранее стало известно, что СК РФ начал проверку высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых в его Telegram-канале. По имеющимся данным, проверка квалифицируется по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».