Талибы приветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:37, 25 декабря 2021
Фото: Xinhua/Global Look Press
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Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) согласно с мнением президента России Владимира Путина, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются проявлением свободы творчества. Такое заявление в Twitter сделал представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
ИЭА («Исламский эмират Афганистана») приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман, — написал Балхи.
Он также заявил, что талибы приветствуют заявление Путина о необходимости разморозить авуары Афганистана в иностранных банках, что позволит избежать голода и других негативных последствий для страны.
Вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения был задан Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. Журналист отметил, что участились случаи привлечения к уголовной и административной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В ответ президент заявил, что «свобода должна быть внутри», вытекать из уважения к другим. Он также подчеркнул, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда являются нарушением свободы на вероисповедание.
Ранее стало известно, что СК РФ начал проверку высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых в его Telegram-канале. По имеющимся данным, проверка квалифицируется по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
17 декабря в Telegram-канале дизайнера появился пост, где он заявил о «тупости» созерцания мощей святых, которые при жизни «были обычными алкашами и разной степени крупности начальством». Он также задался риторическим вопросом о причинах поклонения Владимиру Ленину, Ким Ир Сену и Мао, «трупики» которых выставлены в мавзолеях.