Талибы пригрозили США ответом в случае вмешательства во внутренние дела

Представители пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела страны. В противном случае американцам будет оказано сопротивление, заявил замглавы МИД во временном правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай, передаёт афганский телеканал 1TV.

Я хотел бы предупредить Соединённые Штаты, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Афганистана. <....> Никто не должен думать, что афганцы устали от войны и не в состоянии себя защитить, — отметил замглавы МИД.

Он добавил, что если понадобится, афганцы смогут оказывать сопротивление ещё 40 лет.

Станикзай также отметил, что Афганистан впервые за последние десятилетия стал принимать собственные независимые решения после прихода «Талибана» к власти.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 24 декабря, вдоль линии Дюранда — границы вдоль Пакистана и Афганистана между талибами и армией Пакистана идут серьёзные столкновения. Последние боевые действия были замечены в провинции Кунар на востоке Афганистана, где стороны обменивались огнём непрерывно в течение 30 минут. Местные журналисты добавляют, что стороны задействовали артиллерию, среди пострадавших есть гражданские. Стычки происходят, несмотря на то что обе стороны обещали решить приграничный конфликт с помощью переговоров.

Талибы без боя заняли Кабул 15 августа, после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. Президент Афганистана Ашраф Гани вынужден был покинуть страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией.