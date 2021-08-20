Талибы объяснили отправку сотен бойцов в Панджшер

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Объединение всей страны под властью «Талибана» (организация признана террористической, запрещена в России) является целью военной акции в провинции Панджшер, единственной не подконтрольной талибам. Об этом сообщил глава политического офиса движения Мухаммед Наим в интервью телеканалу «Аль-Хадас».

По словам Наима, цель талибов — объединить страну, поэтому разных режимов в ней быть не должно.

Если проблемы не могут быть решены путём взаимопонимания, последним решением остаётся война, — заявил представитель политофиса.

Ранее сообщалось, что несколько сотен сторонников движения «Талибан» выдвинулись в сторону Панджшера. По данным СМИ, они ждут приказа, чтобы начать атаку на провинцию.

Талибы поставили ультиматум лидеру панджшерского сопротивления Ахмаду Масуду. Он должен был в течение четырёх часов сдаться движению «Талибан». Полевой командир отказался это сделать. К нему прибывают тысячи сторонников, недовольных захватом власти в стране экстремистами.

Масуд отказался сдаваться и призвал к формированию «всеобъемлющего» правительства. Он предупредил, что война на территории страны будет неизбежна, если талибы не поддержат диалог.