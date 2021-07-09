«Талибан» захватил два города, граничащие с Туркменией и Ираном

Запрещённое в России террористическое движение «Талибан» захватило в Афганистане пограничные города Ислам-Кала и Торгунди. Они считаются торговыми воротами в Иран и Туркмению соответственно, сообщает Tolo News.

Города расположены в провинции Герат. Исполняющий обязанности главы таможенного управления Герата Ахмад Насери рассказал, что таможня Ислам-Кала перестала работать после того, как город перешёл талибам.

Сообщается, что все должностные лица таможни, а также дислоцированные там силы пересекли иранскую границу, после того как талибы вошли в город.

Ранее «Талибан» рассказал, что собирается создать в Афганистане свободную исламскую государственную систему. Официальный представитель политического офиса движения Мухаммад Наим пояснил, что талибы не намерены контролировать всю территорию Афганистана. Движение выступает за освобождение страны и нации.

В беседе с NEWS.ru директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков назвал это заявление талибов некой политической заявкой. Эксперт считает, что в «Талибане» понимают, что создание такой системы невозможно без полного контроля над территорией Афганистана.