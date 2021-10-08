«Талибан» провёл переговоры с делегацией США

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) провели в Катаре переговоры с делегацией американских дипломатов. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на слова мавлави Амир Хана Моттаки, который был назначен главой МИД во временном правительстве Афганистана.

Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили своё внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения, — сказал он.

Представитель талибов отметил, что во время встречи было предложено «открыть новую страницу» в отношениях между Кабулом и Вашингтоном. Он призвал США уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела.

Ранее сообщалось, что МИД России ожидает открытия перспектив для экономического сотрудничества с Афганистаном и считает, что позитивный опыт может служить заделом для кооперации. Так в дипведомстве прокомментировали предложение замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида начать в стране реализацию экономических проектов.