Съёмочная группа RT попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском

Фото Сергей Аверин/РИА Новости

Съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в ДНР. Сообщается, что Горшенин не пострадал, операторы группы получили осколочные ранения. Пострадавших направили в больницу.

Сам Горшенин не пострадал. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Сейчас их везут в больницу, — сообщает RT в Telegram-канале.

Ранее в ДНР сообщили, что обстрел украинскими войсками Донецка привёл к повреждению телевышки Министерства связи республики. Также сообщается, что утром 12 мая был обстрелян Петровский район. Отмечается, что было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм. Ранее в ДНР обвинили украинские войска в обстреле населённого пункта Матвеевка, в результате чего загорелась нефтебаза. Тогда, согласно отчёту СЦКК, в результате инцидента погиб человек.