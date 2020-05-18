Свыше 120 стран высказались за расследование причин пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

Более 120 стран поддержали идею Австралии о независимом расследовании истоков коронавируса и причин распространения COVID-19.

К предложению о расследовании присоединились 54 африканские страны, 27 членов ЕС, а также Южная Корея, Бразилия, Мексика, Новая Зеландия, Турция, Россия, Индия, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств. В проекте звучит призыв о «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке» пандемии, передаёт The Guardian.

Издание уточняет, что инициатива о независимом расследовании не понравилась Китаю.

Ранее власти Австралии заявили, что Пекин не был достаточно откровенным с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн. По её словам, китайское руководство скрывает некоторую информацию о заболевании. Она также подчеркнула, что вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 2722.