Свыше 12 тысяч человек покинули свои дома из-за разлива рек в Канаде

Разлив рек в канадской провинции Альберта привёл к массовой эвакуации из города Форт-Макмюррей. Населённый пункт покинули более 12 тысяч человек.
Отмечается, что власти полностью закрыли доступ в центральную часть населённого пункта, из которого эвакуировано 12 тыс. человек. В городе перемещаться теперь можно только на лодках. Местами вода залила первые этажи зданий,
Ситуация начала обостряться 26 апреля, когда уровень воды в реках Атабаска и Клируотер резко повысился. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Власти не исключают, что могут призвать военных для помощи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что река Сена затопила набережные центра Парижа. Отмечается, что разлив воды произошёл одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III.
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