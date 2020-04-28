Свыше 12 тысяч человек покинули свои дома из-за разлива рек в Канаде

https://static.news.ru/photo/b102fa9c-898f-11ea-b438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/GlobalLookPress

Разлив рек в канадской провинции Альберта привёл к массовой эвакуации из города Форт-Макмюррей. Населённый пункт покинули более 12 тысяч человек.

Отмечается, что власти полностью закрыли доступ в центральную часть населённого пункта, из которого эвакуировано 12 тыс. человек. В городе перемещаться теперь можно только на лодках. Местами вода залила первые этажи зданий, сообщает ТАСС.

Ситуация начала обостряться 26 апреля, когда уровень воды в реках Атабаска и Клируотер резко повысился. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Власти не исключают, что могут призвать военных для помощи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что река Сена затопила набережные центра Парижа. Отмечается, что разлив воды произошёл одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III.