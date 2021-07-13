«Связанные» с Россией хакеры-вымогатели REvil исчезли из Сети

Американский специалист по компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс выяснил, что сайты, связанные с предположительно российской хакерской группировкой REvil, перестали отвечать на запросы. Об этом он написал в Twitter.

Все сайты REvil не работают, включая сайты, где обсуждали и получали выкуп, — написал Лоренс Абрамс.

Позже эксперт сообщил, что в ФБР отказались комментировать отключение серверов REvil. До сих пор неизвестно, кто несёт ответственность за исчезновение киберпреступников из Сети.

The FBI has declined to comment about the shut down of REvil's servers.



At this point, we still do not know who is responsible.



I am leaning towards an REvil-initiated shut down (rebrand) or tech troubles. — Lawrence Abrams (@LawrenceAbrams) July 13, 2021

Эксперты из США предполагают, что хакеры свернули свою деятельность после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в котором они в том числе обсуждали кибератаки.

Специалист по компьютерной безопасности Mandiant Threat Intelligence Джон Хилтквист убеждён, что киберпреступники были вынуждены свернуть свою деятельность.

Очень похоже, что REvil пострадала от запланированного одновременного захвата своей инфраструктуры. Если это была какая-то спецоперация, то мы никогда не узнаем все подробности, — заявил он телекомпании CNBC.

По его словам, хакеры могли сами заблокировать свои сайты, не исключено, что это действие носит временный характер, либо доступ к ресурсам заблокировали провайдеры, либо силовики США или России вынудили киберпреступников свернуть свою деятельность.

REvil считается рядом специалистов по компьютерной безопасности одной из крупнейших хакерских группировок в мире. Предположительно, злоумышленники проводили не менее 15 атак в месяц. В Вашингтоне утверждают, что хакеры базируются на территории России и могут быть связаны с Кремлём. В Москве отрицают какую-либо причастность к кибератакам.

14 июня госсекретарь CША Энтони Блинкен заявил, что США примут меры против хакеров, будто бы действующих с территории России. Он рассказал об ответственности киберпреступников на Глобальном саммите новых технологий в Вашингтоне.