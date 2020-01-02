База Хмеймим База Хмеймим Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Связанные с «Аль-Каидой» (запрещённая в РФ организация) джихадисты запустили несколько ракет «Град» в сторону российской военной базы Хмеймим в Сирии.

По словам источника среди военных, ни один снаряд не попал в авиабазу.

Министерство обороны России пока прокомментировало данное сообщение, передаёт Al-Masdar.

Как писал NEWS.ru, ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин (младший) поделился своим мнением о том, что может означать нападение террористов на российскую военную базу в Сирии. Он обратил внимание на то, что боевики уже не первый раз пытаются атаковать Хмеймим, в том числе используя беспилотники.

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