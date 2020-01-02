Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Город Объединенных Арабских Эмиратов Рас-эль-Хайма попал в Книгу рекордов Гиннесса после устроенного на Новый год ошеломляющего фейерверка. Причём зрелище отмечено сразу в двух номинациях — как «самый высокий водопад фейерверков» и как «самое крупномасштабное пиротехническое шоу с использованием беспилотников».

По словам устроителей 13-минутного шоу, снаряды запускались одновременно со 173 летательных аппаратов. А максимальная высота каскада огней достигала 3,8 км, что на 300 метров превысило предыдущий рекорд, которым владел японский...