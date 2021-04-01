СВР: реакция ЕС на заявление о вакцине говорит о болезненности темы

https://static.news.ru/photo/3cb8716e-9305-11eb-ab45-96000091f725_660.jpg Фото: Carlos Smiljan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чиновники Евросоюза никак не отреагировали на заявление Службы внешней разведки (СВР) России о попытках дискредитировать российскую вакцину. Это свидетельствует о болезненности этой темы для ЕС.

Представитель ЕС отказался признавать, что попытки некоторых еврочиновников дискредитировать российскую вакцину от коронавируса несут угрозу здоровью и жизням сотен тысяч европейцев. Считаем такую реакцию ЕС свидетельством того, что мы затронули больную для Евросоюза тему, — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Отмечается, что в Брюсселе заявили об отсутствии ссылок на источники подтверждающие эти обвинения, но никаких аргументов по существу не было предъявлено.

Как писал NEWS.ru, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов 30 марта заявил, что европейские бюрократы пытаются пресечь «нездоровую» активность России, которая хочет помочь другим странам в борьбе с инфекцией. По его словам, в ЕС хотят принять срочные меры по дискредитации вакцины, созданной российскими учёными. Он пояснил, что евробюрократы действуют в фарватере жёстких установок США в вопросе всего, что связано с Россией.