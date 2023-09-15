Свитер принцессы Дианы с овечками продали за $1,14 млн

Фото: Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press

Знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн (примерно 110 миллионов рублей) и стал самой дорогой вещью из коллекции принцессы Уэльской, сообщает Vogue. По данным издания, Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года. В марте 2023 года свитер обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц, дизайнер Джоанна Осборн, и выставила на продажу. Имя покупателя лота не разглашается.

Знаменитый свитер из черной овечьей шерсти принцессы Дианы от британского бренда Warm & Wonderful стал предметом ожесточенной войны торгов в аукционном доме Sotheby’s. За последние 15 минут торгов цена свитера подскочила со $190 тысяч до $1,1 млн. Ранее в этом году Sotheby’s продал сливовое платье принцессы Дианы «Инфанта» за $604 800, — говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что свитер с белыми и одной черной овечкой, который так любила Диана, был поврежден и отдан на ремонт, однако компания-производитель просто выслала Диане новый. Ее старый свитер случайно сохранился в коробках с вещами Джоанны Осборн.

Ранее сообщалось, что три знаменитых платья принцессы Дианы будут проданы в октябре с аукциона Julien’s в Лос-Анджелесе. Ожидается, что выручка составит около £500 тысяч (около 61 млн рублей) и будет передана в благотворительный фонд для студентов, изучающих искусство и дизайн. Продавец лотов — 82-летний американский экономист Луи Пето, чья жена Эллен купила платья 26 лет назад на аукционе Christie’s. Мужчина решил расстаться с коллекцией после смерти супруги.