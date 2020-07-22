Супругам из Миссури, встретившим протестующих с оружием, грозит тюрьма

Супругам-адвокатам из Миссури, которые угрожали оружием протестующим против расизма, предъявили обвинения. Им грозит до 4 лет тюрьмы.
Ранее супруги из Сент-Луиса — Марк и Патриция Макклоски — вышли с оружием в руках из своего дома, когда мимо проходила толпа демонстрантов. Мужчина взял винтовку, а женщина пистолет.
Как
Отмечается, что прокурор штата Миссури республиканец Эрик Шмитт потребовал снять обвинение с супругов Макклоски, заявив, что они имели право защищать себя и свою собственность. А губернатор Миссури республиканец Майк Парсон заявил, что, скорее всего, помилует Макклоски, если им назначат тюремный срок.
Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе.
Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников историческим личностям, которые имели отношение к работорговле. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США, писал NEWS.ru.
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