Супругам из Миссури, встретившим протестующих с оружием, грозит тюрьма

https://static.news.ru/photo/6a89c2b8-cb79-11ea-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супругам-адвокатам из Миссури, которые угрожали оружием протестующим против расизма, предъявили обвинения. Им грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее супруги из Сент-Луиса — Марк и Патриция Макклоски — вышли с оружием в руках из своего дома, когда мимо проходила толпа демонстрантов. Мужчина взял винтовку, а женщина пистолет.

Как пишет The New York Times, прокурор города Сент-Луис демократ Кимберли Гарднер предъявила обвинение в незаконном применении оружия Марку и Патриции Макклоски, направившим ружье и пистолет на протестующих против расизма и полицейского насилия. По её мнению, незаконно угрожающе размахивать оружием перед мирными протестующими.

Отмечается, что прокурор штата Миссури республиканец Эрик Шмитт потребовал снять обвинение с супругов Макклоски, заявив, что они имели право защищать себя и свою собственность. А губернатор Миссури республиканец Майк Парсон заявил, что, скорее всего, помилует Макклоски, если им назначат тюремный срок.

Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе.

Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников историческим личностям, которые имели отношение к работорговле. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США, писал NEWS.ru.