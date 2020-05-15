Судья установила залог для полицейского Дерека Шовина в размере $1,25 млн

https://static.news.ru/photo/f6f3a4fc-a9c4-11ea-8429-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского Дерека Шовина могут выпустить под залог в $1,25 млн. Такое решение приняла судья.

Я устанавливаю безусловный залог 1 миллион 250 тысяч долларов, — цитирует РИА Новости решение судьи.

Она добавила, что залог может быть и на $250 тысяч меньше, если у подсудимого нет контакта с членами семьи жертвы, он не работает в правоохранительных органах. Кроме того, он должен сдать всё огнестрельное оружие, все разрешения на него и лицензии.

Шовину предъявлено обвинение по трём пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния, непредумышленное убийство второй степени из-за халатности, создающей необоснованный риск. Полицейскому грозит многолетнее заключение в случае, если его вина будет доказана.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Один их полицейских, предположительно, Дерек Шовин, надавил задержанному на горло и держал так несколько минут. Позже Флойд скончался.

Смерть мужчины привела к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Дерек Шовин задержан, сопровождавшие его офицеры отстранены.