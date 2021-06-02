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Судан настаивает на пересмотре соглашения с РФ о военно-морской базе

01:05, 02 июня 2021
Хартум, Судан Хартум, Судан Фото: Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

Судан намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Об этом в эфире телеканала Blue Nile TV заявил начальник штаба вооружённых сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн.

Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря, — отметил военачальник.

Он добавил, что у Судана есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Москвой в Красном море. Речь об учёте интересов страны, поэтому если в африканском государстве найдут свою «пользу и выгоду», то «соглашение может быть продолжено», подчеркнул аль-Хусейн.

Кроме того, он указал, что военное соглашение между странами прежде не было утверждено законодательным советом.

Оно должно быть одобрено законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения, — пояснил аль-Хусейн.

Ранее стало известно, что опубликованные арабскими СМИ в апреле 2021 года данные о приостановке соглашения между Россией и Суданом были отвергнуты российской дипмиссией в Хартуме. Однако информация о возможном российско-суданском разрыве поднимает проблему того, что до сих пор как внутри Хартума, так и среди глобальных игроков остаются противники присутствия ВМФ РФ на побережье Красного моря.

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